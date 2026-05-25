«Косплей Орбана»: Почему ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии

В Евросоюзе разочаровались новым премьером Венгрии. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии для Life.ru объяснил, почему приход Петера Мадьяра выгоден Брюсселю и при чём тут «косплей Орбана».

Понятно, что для того, чтобы снести Орбана, нужен был человек, который в определённом смысле его косплеит. Поэтому Мадьяр и вышел из орбановской партии, и Мадьяр во многом повторяет повестку. В Евросоюзе об этом прекрасно знали. Они не считают, что то, о чём сейчас говорят в СМИ, это плохо. Они считают, что с этим придётся определённое время сосуществовать, чтобы он им не мешал проводить ту политику, которую им мешал проводить Орбан. Владимир Брутер Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований

Собеседник поясняет: Мадьяр не близок с Россией, но и не ярый ненавистник. Евросоюзу придётся это принять и учиться жить с этим. Главное для Брюсселя — чтобы отношения с Москвой не были «слишком особыми» и чтобы Венгрия не дружила с Россией вопреки мнению ЕС. Брутер уверен: Мадьяр этого делать не будет. А вот позиция нового премьера по Украине Брюссель не интересует — это не приоритет.

Пока говорить о скорой смене премьера не приходится — Мадьяр, скорее всего, останется на весь срок. Внутренние коллизии возможны, но о них пока ничего не известно. Политолог считает, что Евросоюз показывает недовольство, но на самом деле считает, что всё идёт в правильном направлении.

«Евросоюз показывает, что он как бы недоволен, но на самом деле он не то чтобы доволен, он считает, что всё идёт в правильном направлении», — резюмировал эксперт.

Напомним, что Петер Мадьяр вызвал недовольства в ЕС своей позицией по России. Также отмечается, что заявления о возможном возвращении ЕС к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине, по версии издания, вызвали недовольство в Брюсселе и свели на нет ожидания части европейских чиновников.