Заявление нового венгерского премьера Петера Мадьяра о российских энергоносителях выставило напоказ лицемерие и двойные стандарты Евросоюза. Такую точку зрения озвучил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.

«Когда об этом говорил Орбан, возмущение не знало границ. Его называли «агентом Кремля», обвиняли в «разрушении единства Запада» и «пророссийской риторике». Когда же подобное заявляет новый венгерский лидер, это воспринимается как «предвестник политического реализма, который всё сильнее распространяется в Европе», — написал он.

По словам Миллера, это наглядно показывает, что важна не суть высказывания, а личность того, кто его произносит. Европа всё сильнее упирается в реальность, где экономика держится на дешёвом топливе, а счета тем временем неумолимо ползут вверх. Никакие громкие декларации этого уже не скрывают.

Напомним, ранее Петер Мадьяр выразил уверенность, что после окончания конфликта на Украине Евросоюз моментально возобновит закупки российского газа. Политик пояснил, что это вопрос исключительно конкурентной цены и географической логистики. Трубный газ из России обходится значительно дешевле сжиженного, который везут из США и других стран. Хотя Будапешт готов обсуждать любые варианты поставок, ключевым фактором всё равно остаётся стоимость.