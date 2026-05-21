Мадьяр предсказал, что ЕС снова начнёт платить России за газ

Евросоюз снова начнёт закупать российские энергоносители сразу после окончания конфликта на Украине. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

«Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии. Я не могу предсказать всего, но у меня такое ощущение», — отметил он в интервью газете Rzeczpospolita.

Он подчеркнул, что для самой Венгрии сжиженный природный газ из США и других стран всё ещё дороже российского. По словам Мадьяра, Будапешт готов рассматривать разные варианты поставок, но вопрос цены остаётся ключевым.

Ранее Мандьяр уже заявлял, что Венгрия сама будет решать, у кого покупать газ. При этом новый венгерский премьер собирался раскрыть данные о стоимости российского газа, чтобы оценить, насколько выгодными были поставки.