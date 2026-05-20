Мадьяр заявил, что Венгрия сама будет решать, у кого покупать газ

Венгрия — суверенная страна, и сама будет решать, у кого покупать газ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, комментируя закупки энергоносителей у РФ.

«В Евросоюзе суверенные страны и у них есть суверенное право решать, в каком направлении двигаться в определённых областях», — сказал Мадьяр на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Ранее новый венгерский премьер собирался раскрыть данные о стоимости российского газа, который страна закупала по долгосрочным контрактам, чтобы оценить, насколько выгодными были поставки.

Напомним, новое руководство Венгрии намерено сократить зависимость страны от российских энергоресурсов, однако не собирается полностью от них отказываться. При этом ещё в 2021 году Венгрия и «Газпром» подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.