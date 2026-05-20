20 мая, 13:37

Мадьяр заявил, что Венгрия сама будет решать, у кого покупать газ

Обложка © ТАСС / Beata Zawrzel

Венгрия — суверенная страна, и сама будет решать, у кого покупать газ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, комментируя закупки энергоносителей у РФ.

«В Евросоюзе суверенные страны и у них есть суверенное право решать, в каком направлении двигаться в определённых областях», — сказал Мадьяр на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Ранее новый венгерский премьер собирался раскрыть данные о стоимости российского газа, который страна закупала по долгосрочным контрактам, чтобы оценить, насколько выгодными были поставки.

Путин: Россия продолжит поставки нефти и газа в Словакию и Венгрию

Напомним, новое руководство Венгрии намерено сократить зависимость страны от российских энергоресурсов, однако не собирается полностью от них отказываться. При этом ещё в 2021 году Венгрия и «Газпром» подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.

Александра Вишнякова
