Новое руководство Венгрии намерено сократить зависимость страны от российских энергоресурсов, однако не собирается полностью отказываться от поставок нефти и газа из РФ. Об этом заявила кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан, выдвинутая премьер-министром Петером Мадьяром.

Во время слушаний в парламентском комитете по делам Евросоюза она подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство будет добиваться закупки энергоносителей по максимально выгодным ценам и избегать зависимости от одного поставщика. Говоря о поставках нефти, Орбан отметила, что власти хотели бы использовать не только российский нефтепровод «Дружба», но и Адриатический трубопровод, который проходит через хорватские морские порты.

При этом, по её словам, поставки по альтернативному маршруту должны оставаться стабильными, предсказуемыми и экономически оправданными с точки зрения контрактов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал экономические трудности Европы с отказом от российских энергоресурсов и закрытием атомных электростанций. Так он отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Берлин не способен полностью защитить граждан и бизнес от рыночных колебаний.