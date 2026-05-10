Bloomberg: Мировые запасы нефти сгорают рекордными темпами

Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами. Война на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива нарушили поставки из Персидского залива. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Инвесткомпания Morgan Stanley подсчитала, что с 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти уменьшались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель превышает предыдущий пик квартального сокращения. Около 60% падения пришлось на сырую нефть, остальное — на нефтепродукты.

По данным аналитиков, снижение запасов усиливает риск резкого роста цен и дефицита топлива. Эксперты JPMorgan предупреждают, что страны ОЭСР уже в июне приблизятся к уровню «операционное напряжение». К сентябрю запасы опустятся до «операционного минимума». Это критический объём нефти для работы трубопроводов, терминалов и хранилищ.

Goldman Sachs зафиксировал признаки замедления сокращения запасов. Причина — снижение спроса со стороны Китая, крупнейшего мирового импортёра нефти. При этом глобальные запасы уже близки к самому низкому уровню с 2018 года.

Наиболее уязвимы импортозависимые страны Азии — Индонезия, Вьетнам, Пакистан и Филиппины. Эти государства столкнутся с критическим уровнем поставок уже через месяц.

Ранее сообщалось, что японская компания Taiyo Oil закупила нефть у России на Сахалине. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке. Блокада Ормузского пролива вынудила Токио искать альтернативных поставщиков. Параллельно Объединённые Арабские Эмираты продолжают энергетическую «чистку». Абу-Даби вышел из ОПЕК и ОПЕК+. Теперь эмиратство покинуло Организацию арабских стран-экспортёров нефти. Эта структура существует с 1968 года.