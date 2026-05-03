Эмираты вышли из ещё одной крупной организации экспортёров нефти

Объединённые Арабские Эмираты продолжают свою энергетическую «чистку». Вслед за выходом из ОПЕК и ОПЕК+ Абу-Даби покинул Организацию арабских стран-экспортёров нефти (ОАПЕК), существующую с 1968 года. В организации Эмираты пробыли 58 лет.

«Генеральный секретариат Организации арабских стран-экспортёров нефти (ОАПЕК) был проинформирован о письме министра энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухеля аль-Мазруи в адрес председателя текущей сессии совета министров ОАПЕК, в котором говорится о решении ОАЭ выйти из состава организации с 1 мая 2026 года», – говорится в заявлении объединения арабских производителей.

Эмираты также объявили о выходе 1 мая из ОПЕК и альянса ОПЕК+. Таким образом, Абу-Даби в одночасье порвал практически со всеми многосторонними нефтяными соглашениями.

Организация арабских стран — экспортёров нефти (ОАПЕК, англ. OAPEC) — это постоянно действующая международная организация со штаб-квартирой в Кувейте, созданная нефтедобывающими державами для стабилизации цен на нефть и объединяющая 11 стран, чья экономика во многом зависит от доходов от экспорта нефти: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис.

Ранее Life.ru писал, что семь оставшихся стран ОПЕК+ уже приняли первое решение после ухода Эмиратов. Они договорились повысить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Это заместит мощности, которые выпали из системы после выхода ОАЭ. Один из собеседников Reuters назвал это сигналом того, что ОПЕК+ продолжает работать в обычном режиме.