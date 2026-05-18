Мадьяр пообещал раскрыть цену российского газа для Венгрии

Власти Венгрии намерены раскрыть данные о стоимости российского газа, который страна закупала по долгосрочным контрактам. Об этом в Будапеште заявил премьер-министр Петер Мадьяр во время правительственного брифинга.

По его словам, часть информации останется закрытой из-за условий международных соглашений. При этом Будапешт собирается опубликовать данные о ценах, чтобы оценить, насколько выгодными были поставки.

«Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта. Очевидно, мы не можем опубликовать всё, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать. Но цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем», — сказал Мадьяр.

Премьер отметил, что власти намерены проверить заявления прежнего кабинета о преимуществах долгосрочного сотрудничества с Россией в энергетической сфере.

Напомним, новое руководство Венгрии намерено сократить зависимость страны от российских энергоресурсов, однако не собирается полностью отказываться от поставок нефти и газа из РФ. Говоря о поставках нефти, кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан отметила, что власти хотели бы использовать не только российский нефтепровод «Дружба», но и Адриатический трубопровод, который проходит через хорватские морские порты. При этом, по её словам, поставки по альтернативному маршруту должны оставаться стабильными, предсказуемыми и экономически оправданными с точки зрения контрактов.