Мадьяр озвучил условие для встречи с Зеленским

Премьер Венгрии Петер Мадьяр предложил Владимиру Зеленскому встретиться в закарпатском Берегово, если стороны сумеют договориться о восстановлении прав венгерского меньшинства. Об этом он заявил на правительственном брифинге.

«Посмотрим, какого прогресса смогут добиться стороны, действительно ли позиции сближаются, как это может показаться. Если это так, то, вероятно, состоится встреча глав МИД. И у меня пока нет приглашения, но есть предложение: если этот очень затянувшийся, неоправданно затянувшийся вопрос можно будет решить в интересах венгерского меньшинства, то я готов встретиться с президентом Украины в Берегово», — сказал Мадьяр.

Глава венгерского МИД Анита Орбан в свою очередь сообщила о телефонном разговоре с украинским министром Андреем Сибигой. Стороны договорились начать экспертные консультации уже со вторника. Мадьяр также сослался на председателя Евросовета Антониу Кошту, который утверждает, что Зеленский якобы готов к быстрому подписанию соглашения.

Ранее Анита Орбан заявила, что новое венгерское правительство не собирается отправлять войска на Украину. В ходе заседания парламентского комитета по евроинтеграции представитель оппозиции задал ей прямой вопрос о возможной отправке военных. Политик ответила категорично и коротко. Никаких планов по участию в конфликте у Будапешта нет.