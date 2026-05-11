11 мая, 10:14

Орбан заявила, что новые власти Венгрии не пошлют военных на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

Новые венгерские власти не намерены направлять свои вооружённые силы на территорию Украины. Такую позицию озвучила Анита Орбан, претендующая на пост руководителя министерства иностранных дел страны.

В ходе парламентского заседания комитета по евроинтеграции представитель оппозиционной Христианско-демократической народной партии задал ей прямой вопрос о возможной отправке военных. На это политик ответила: «Конечно же, нет».

Следовательно, в обозначенном круге вопросов новое правительство Венгрии заняло полностью преемственную позицию. Она оказалась ровно той же, какой придерживался прежний кабинет, работавший под руководством Виктора Орбана. Никаких расхождений с ранее проводившимся курсом новые власти не декларировали.

Экс-премьер Украины Азаров предрёк Венгрии роль «серой мышки» в ЕС

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский сообщил о возврате Украиной средств и ценностей «Ощадбанка». Венгрия задержала их в марте этого года. Киевский главарь уточнил, что речь о деньгах и золоте, которые изъяли венгерские спецслужбы.

Вероника Бакумченко
