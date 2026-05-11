Орбан заявила, что новые власти Венгрии не пошлют военных на Украину

Новые венгерские власти не намерены направлять свои вооружённые силы на территорию Украины. Такую позицию озвучила Анита Орбан, претендующая на пост руководителя министерства иностранных дел страны.

В ходе парламентского заседания комитета по евроинтеграции представитель оппозиционной Христианско-демократической народной партии задал ей прямой вопрос о возможной отправке военных. На это политик ответила: «Конечно же, нет».

Следовательно, в обозначенном круге вопросов новое правительство Венгрии заняло полностью преемственную позицию. Она оказалась ровно той же, какой придерживался прежний кабинет, работавший под руководством Виктора Орбана. Никаких расхождений с ранее проводившимся курсом новые власти не декларировали.