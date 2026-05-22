22 мая, 18:17

Мадьяр: Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины

Обложка © ТАСС/AP/Beata Zawrzel

Правительство Венгрии приняло решение запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

По его словам, соответствующее решение уже утверждено кабмином и вводит ограничения на поставки аграрной продукции с украинской стороны. Об этом он написал в социальной сети X.

Мадьяр заявил о необходимости расширить права венгров на Украине

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на территорию Украины. Отвечая на вопрос о возможном участии в миротворческих миссиях, он категорично подчеркнул, что подобных планов у Будапешта нет. По его словам, сначала необходимо дождаться завершения конфликта и подписания соответствующих соглашений, после чего страны Евросоюза смогут оценить возможные форматы дальнейших действий.

Николь Вербер
