ЕС готовит запуск переговоров о вступлении Украины и Молдавии 15 июня, пишут СМИ

Старт переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз может быть дан 15 июня во время межправительственной конференции в Люксембурге. Такие данные приводят дипломатические источники Politico в Брюсселе.

По данным издания, также Венгрия отказалась противодействовать евроинтеграции двух бывшиих советских республик. Официального подтверждения от венгерской стороны пока не поступало. При этом собеседники Politico связывают возможное изменение позиции с обсуждением в Еврокомиссии пакета на €16,4 млрд замороженных средств ЕС, предназначенных для Венгрии.

Без единогласного одобрения всех стран Евросоюза запуск переговоров невозможен, напоминают европейские дипломаты. Отдельный акцент в публикации сделан на том, что Молдавия не сталкивается с возражениями со стороны государств ЕС. Однако процесс её интеграции привязан к украинскому досье — обе страны движутся в рамках одной «волны» расширения.

Формальный старт переговоров не означает гарантированного членства и не устанавливает сроков завершения процедуры. В качестве примера приводится Турция, чьи переговоры о вступлении в ЕС начались ещё в 2005 году и до сих пор не завершены.

Ранее в Польше выступили с заявлением о необходимости использовать право вето в процессе переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Варшава не должна поддерживать евроинтеграцию Киева до тех пор, пока не будут урегулированы исторические споры, включая вопросы, связанные с Волынской трагедией и оценкой украинского националистического движения.