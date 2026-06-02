2 июня, 07:23

Скандал из-за Зеленского вышел из-под контроля: Украине хотят блокировать вступление в ЕС

Польский правый политик Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Польша должна использовать право вето на переговорах о вступлении Украины в Евросоюз, пока Киев не изменит подход к историческим вопросам. С таким заявлением выступил лидер ультраправого объединения «Конфедерация» Кшиштоф Босак в эфире RMF FM.

Политик считает, что Варшава не должна поддерживать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока остаются нерешёнными вопросы, связанные с Волынской трагедией и отношением к деятелям украинского националистического движения.

Кроме того, Босак раскритиковал нынешнюю политику польских властей в отношении Киева. По его мнению, Варшава должна занять более жёсткую позицию и прекратить финансирование терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.

Зонтик раскрывается: США хотят разместить ядерный арсенал поближе к рубежам России

В Польше всё чаще звучит критика в адрес украинского руководства. Президент Кароль Навроцкий допустил пересмотр государственных наград, ранее вручённых Зеленскому, и потребовал от Киева объяснений в связи с чествованием пособников Гитлера. Кроме того, в польском парламенте предложили пересмотреть отдельные меры поддержки Украины, включая транзит вооружений через территорию страны.

Владимир Озеров
