Зонтик раскрывается: США хотят разместить ядерный арсенал поближе к рубежам России

США обсуждают возможность размещения своего ядерного арсенала в дополнительных странах НАТО, в том числе в Польше. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, Вашингтон рассматривает вариант расширения ядерного присутствия в Европе. Речь может идти, в частности, о размещении части бомбардировщиков, способных нести ядерное вооружение. Наибольший интерес к такому сценарию проявляют восточноевропейские союзники НАТО, включая Польшу и страны Балтии.