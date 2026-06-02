Зонтик раскрывается: США хотят разместить ядерный арсенал поближе к рубежам России
FT: США обсуждают размещение ядерного оружия в Польше и странах Балтии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour
США обсуждают возможность размещения своего ядерного арсенала в дополнительных странах НАТО, в том числе в Польше. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, Вашингтон рассматривает вариант расширения ядерного присутствия в Европе. Речь может идти, в частности, о размещении части бомбардировщиков, способных нести ядерное вооружение. Наибольший интерес к такому сценарию проявляют восточноевропейские союзники НАТО, включая Польшу и страны Балтии.
Ранее в Пентагоне заявили, что в ближайшие 6–12 месяцев из Германии выведут 5 тысяч американских военных. Президент США Дональд Трамп также допускал похожие шаги в отношении Испании и Италии, критикуя политику этих стран.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.