США уходят из Европы: Антироссийская стратегия НАТО провалилась
JW: Вывод американских войск из Европы подорвёт антироссийскую стратегию НАТО
Сокращение американского военного присутствия в Европе может подорвать антироссийскую политику НАТО. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt.
В публикации отмечается, что если вывод войск продолжится, военная стратегия альянса против России и Китая окажется под угрозой провала.
Ранее Пентагон сообщил, что в течение 6–12 месяцев с территории Германии будут выведены 5 тысяч американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп также угрожал аналогичными мерами в отношении Испании и Италии, критикуя их политику.
