Западным странам следует относиться к России с уважением, поскольку она обладает потенциалом сверхдержавы и больше не намерена мириться с любыми действиями в свой адрес. Такое мнение в интервью изданию Berliner Zeitung выразил немецкий эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

«Россия может делать что угодно, и Запад будет видеть в этом только конфронтацию. Образ России как врага определял политику ФРГ с момента её основания. Россия больше не готова терпеть всё подряд, что является признаком силы. Россия обладает потенциалом великой державы, которую необходимо уважать как таковую», — высказался аналитик.

Браун также категорически отверг предположения о том, что Россия якобы намерена начать военные действия против стран НАТО, назвав такие домыслы «абсурдом» с любой точки зрения. Он добавил, что поддержание конструктивных отношений с Москвой полностью отвечает интересам Европы.

«Европейский союз не может ставить себя в зависимость от стран Балтии. А ключевым интересом Европы было и остаётся поддержание разумных отношений с Россией», — резюмировал эксперт.

Ранее лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель призвала немецкое руководство немедленно отказаться от конфронтационного курса и прекратить провоцировать Москву. По её мнению, нынешние элиты в Берлине сознательно подвергают опасности немецких граждан ради поддержки киевского режима. Вайдель также заявила, что в случае прихода АдГ к власти она намерена инициировать выход Германии из Европейского союза (Dexit) и расторгнуть соглашения с НАТО.