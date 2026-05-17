Украинские удары беспилотниками по российской территории создают прямую угрозу национальной безопасности Германии. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Нельзя постоянно тыкать большого медведя раскалённым железом в глаз — как, например, ударами дронов вглубь России — и ожидать, что ничего не произойдёт. Медведь рано или поздно нанесёт ответный удар, и политика в отношении Украины повысила риски для нашей безопасности», — заявила Вайдель в своём выступлении.

Политик призвала немецкое руководство немедленно отказаться от конфронтационного курса и прекратить провоцировать Москву. По её мнению, нынешние элиты в Берлине сознательно подвергают опасности немецких граждан ради поддержки киевского режима.

Вайдель также заявила, что в случае прихода АдГ к власти она намерена инициировать выход Германии из Европейского союза (Dexit) и расторгнуть соглашения с НАТО.

«Как только мы придём к власти, мы будем проводить политику баланса и разумного подхода в сфере безопасности», — резюмировала политик.

Опросы показывают, что рейтинг «Альтернативы для Германии» растёт, и партия может войти в правящую коалицию на следующих выборах. Поддержка АдГ выросла до 28% — это новый рекорд для партии.