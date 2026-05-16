Рябков: Никакие «зонтики» не спасут тех, кто грезит о победе над Россией

Очередное жёсткое предупреждение прозвучало из уст заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. Дипломат обратился к тем, кто «в воспалённых мозгах грезит о победе над великой Россией».

«Мы — люди, живущие не в мире сказок, иллюзий, фантомов. Мы — люди ответственные, занимающиеся военной безопасностью, обеспечением собственных интересов, чтобы наш народ был уверен, что ему ничто не грозит», — заявил Рябков журналистам.

По его словам, любая попытка «попробовать свои силы» в столкновении с Москвой обернётся для агрессора катастрофой.

«Они получат. Никакие зонтики их не спасут», — подчеркнул замглавы МИД.

Это заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных гарантий безопасности для Украины (так называемые «зонтики» НАТО и двусторонние пакты). Рябков дал понять: Москва видит эти манёвры и готова ответить так, что западным «ястребам» мало не покажется. Россия не остановится ни перед чем, чтобы защитить свои стратегические интересы. Дипломат призвал оппонентов «спуститься с небес на землю» и прекратить разжигать опасную риторику.

Ранее Рябков назвал кратчайший путь к миру на Украине. Он заявил, что наиболее короткий сценарий завершения боевых действий напрямую зависит от решений западных союзников Киева. Ключевым условием для остановки эскалации является полное прекращение военно-технической помощи украинской стороне.