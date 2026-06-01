У Сербии не будет никакого «полноправного членства» в ЕС, и президент Александр Вучич это прекрасно понимает, уверен журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев. По его словам, Белграду также придётся согласиться на предоставление Косово статуса кандидата в ЕС.

Однако Вучич не хочет ассоциироваться с таким решением. Кроме того, нынешнее руководство Сербии понимает, что разрыв отношений с Москвой по требованию Брюсселя вызовет сильное недовольство внутри страны.

«В Белграде также прекрасно понимают, что мощному ВПК Сербии прикажут на полную катушку работать на Украину...» — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Напомним, президент Сербии Александар Вучич не будет баллотироваться на новый срок. Об этом ранее заявил бывший вице-премьер страны Александар Вулин.