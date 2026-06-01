Президент Сербии Александар Вучич не будет баллотироваться на новый срок, заявил бывший вице-премьер страны Александар Вулин.

«Нет. Президент Вучич — конституционный лидер, и в нашей Конституции президентом можно быть только два срока», — отметил он в интервью ТАСС, добавив, что Вучич, скорее всего продолжит заниматься политикой.

Вучич занимает пост президента с 1 июня 2017 года. Ранее о время поездки в Китай он допустил возможность своей отставки. Президент Сербии отметил, что не намерен урезать свои полномочия, как это делал его предшественник Борис Тадич.