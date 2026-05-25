Вучич допустил, что может уйти в отставку

Президент Сербии Александр Вучич во время поездки в Китай допустил, что в ближайшее время может подать прошение об отставке. Об этом сообщил телеканал N1.

По словам Вучича, он не исключает, что вскоре подаст прошение об отставке. При этом он подчеркнул, что не намерен уменьшать президентские полномочия по примеру бывшего главы государства Бориса Тадича. Также Вучич сообщил о собраниях правящей Сербской прогрессивной партии, намеченных на 26–28 июня. Он отметил, что значение будут иметь не масштабы этих мероприятий, а обращения и политические сигналы.

Напомним, после антиправительственных протестов в Белграде полиция задержала 47 человек, ещё 17 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.Крупная акция протеста прошла на площади Славия. По данным сербских властей, в митинге участвовали более 34 тысяч человек. После завершения акции несколько групп протестующих направились к Пионерскому парку, где расположен лагерь сторонников президента Сербии Александра Вучича рядом со зданием парламента.