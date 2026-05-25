При беспорядках в Белграде пострадали 17 полицейских, 47 человек задержаны

После антиправительственных протестов в Белграде полиция задержала 47 человек, ещё 17 сотрудников правоохранительных органов получили травмы. О ситуации в Сербии сообщил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич. По его словам, часть задержанных доставили в подразделения МВД после столкновений в центре города.

«В ходе инцидентов, произошедших после митинга в Белграде в субботу, 23 мая, пострадали 17 сотрудников полиции, а 47 человек были доставлены в здание МВД, у одного из них было дипломатическое удостоверение личности», — заявил Дачич в эфире телеканала Prva.

Крупная акция протеста прошла на площади Славия. По данным сербских властей, в митинге участвовали более 34 тысяч человек. После завершения акции несколько групп протестующих направились к Пионерскому парку, где расположен лагерь сторонников президента Сербии Александра Вучича рядом со зданием парламента.

Ранее сообщалось, что беспорядки в Белграде вспыхнули возле здания парламента после завершения антиправительственного митинга. Несколько колонн протестующих попытались прорваться к лагерю сторонников президента Александра Вучича в Пионерском парке. Участники акции начали бросать в сторону полицейских кордонов пиротехнику, бутылки и различные предметы. Во время столкновений в центре города загорелись мусорные баки, а силовики и жандармерия применили слезоточивый газ. После этого полиция вытеснила протестующих к бульвару Короля Александра. В районе парламента власти усилили меры безопасности и увеличили число сотрудников правоохранительных органов.