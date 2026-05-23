Десятки тысяч протестующих снова собрались в центре Белграда

Колонны протестующих студентов и сторонников оппозиции собрались в центре Белграда на площади «Славия». Акция приурочена к памяти 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.

Массовое мероприятие было назначено на 18:00 по местному времени (19:00 мск). Днём группы протестующих собрались в разных точках города: на площади Республики, в районах Земун и Автокоманда. К 17:30 колонны пешком по перекрытым улицам прибыли к месту основной акции.

Собравшиеся несут флаги Сербии, антинатовские транспаранты, православные хоругви, логотипы факультетов и необычные символы — макет зелёного огурца высотой три метра и двухметрового троянского коня. Также заметны флаги Рохана и Гондора из «Властелина колец».

Протестующие гудят в вувузелы, свистят, скандируют «Pumpaj!» («Качай!») и прыгают под кричалку: «Кто не прыгает, тот сторонник властей». На площади собрались несколько тысяч человек, новые группы продолжают подходить. Полиции не видно, прилегающие улицы перекрыты.

Госкомпания Srbija voz в день протеста прекратила пассажирское железнодорожное сообщение без объяснения причин. Аналогичное уже случалось 31 октября 2025 года — тогда остановку объясняли угрозой теракта. Обстановка в Сербии обострилась с середины августа 2025 года. Участники акций блокировали дороги и вступали в противостояние с полицией. Премьер страны Джуро Мацут осудил насилие, патриарх Порфирий призвал к прекращению розни, а Минюст предупредил об уголовной ответственности.

