«Прочь мигрант некрасивый»: В Киеве прошёл митинг против приезжих с ультраправой символикой

В субботу на площади Независимости в центре Киева состоялась акция протеста против миграции. Об этом проинформировали украинские СМИ.

Как следует из публикаций, участники выкрикивали лозунги «Украина для украинцев», «Прочь с Украины мигрант некрасивый» и другие. На снятых очевидцами видео и фото видны несколько десятков молодых людей. У некоторых в руках — флаги ультраправых молодёжных объединений. Несколько парней с полотнищами спрятали лица под масками.

Поводом для выхода на улицы послужила дискуссия о вербовке иностранцев для закрытия дыр на рынке труда и улучшения демографии. Протестующие потребовали не привлекать зарубежную рабочую силу, а отдавать приоритет соискателям с украинским гражданством.

Это уже не первый раз, когда украинцы собрались для выражения недовольства насчёт ситуации в стране. В прошлый раз в центре Киева на той же самой площади местные жители вышли с плакатами, на которых значилось требование отправлять приезжих прямиком в военкоматы. Тема миграции на Украине становится всё острее на фоне катастрофической нехватки рабочих рук. В страну массово завозят работников из Индии, Турции, Китая, Узбекистана и Бангладеш.