В Сербии приостановили движение поездов на фоне новых студенческих протестов

В Сербии приостановлено движение всех поездов. Об этом сообщает государственная компания Srbija voz.



Причины остановки в сообщении не уточняются, однако известно, что 23 мая, в субботу, в стране проходит масштабная акция протеста студентов и представителей оппозиции. Митинг назначен на 18:00 по местному времени на площади Славия в Белграде и посвящён памяти 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года.

Ранее беспорядки охватывали центр Белграда, Нови-Сад и Суботицу. Политическая акция у здания парламента переросла в открытое противостояние: оппозиционеры и проправительственные активисты начали забрасывать друг друга петардами и стеклянными бутылками. Причиной новой волны протестов стала годовщина обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате происшествия трагически погибли 16 человек.