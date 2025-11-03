В Сербии вспыхнули мощные протесты, переросшие в столкновения с полицией

В Сербии вспыхнули массовые протесты, которые переросли в столкновения митингующих с полицией. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Политическая акция у здания парламента переросла в открытое противостояние: оппозиционеры и проправительственные активисты начали забрасывать друг друга петардами и стеклянными бутылками. Беспорядки охватили центр Белграда, Нови-Сад и Суботицу, пишет SHOT.

Массовые протесты вновь прошли в Сербии. Видео © X / Kreni-Promeni / Mario ZNA

По словам очевидцев, силовикам удалось пресечь драки между противоборствующими группами, однако ситуация остаётся крайне напряжённой. Причиной новой волны протестов стала годовщина обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате происшествия трагически погибли 16 человек. Эта авария произошла через четыре месяца после реконструкции вокзала, на которую было потрачено 16 миллионов евро. Семьи погибших заявляют, что власти пытаются замалчивать произошедшее, а оппозиция требует отставки президента Сербии Александра Вучича.

Ранее в пригороде Дублина в Ирландии акция протеста у отеля, где были размещены лица, ищущие убежища, переросла в массовые беспорядки с нападениями на полицию. Около двух тысяч протестующих забрасывали полицейских различными предметами, а те, в свою очередь, применили водомёты. Протесты были спровоцированы обвинениями в адрес 26-летнего беженца, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девочку.