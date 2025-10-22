В пригороде Дублина акция протеста у отеля, где проживают лица, ищущие убежища, переросла в массовые беспорядки с нападениями на полицию. Об этом сообщает ирландский телеканал RTE.

В Ирландии вспыхнули протесты из-за обвинений мигранта в насилии над ребёнком. Видео © X / BGatesIsaPyscho / GranamAllen_1

В социальных сетях опубликованы фото и видео горящих полицейских фургонов. По данным телеканала, около 2 тысяч протестующих забрасывают стражей порядка петардами, бутылками и другими предметами. Полиция использовала водомёты для разгона митингующих. Данных о пострадавших или задержанных не поступало.

Вторую ночь подряд продолжаются протесты у Citywest Hotel в 13 км от центра Дублина. Они начались после инцидента с предполагаемым сексуальным преступлением, произошедшего неподалёку от отеля в понедельник утром.

Согласно The Guardian, протесты спровоцировало предъявление обвинений 26-летнему беженцу. Мужчину подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девочку в районе отеля Citywest. Рассматривается версия об изнасиловании ребёнка.

Ранее на протесты против политики американского лидера Дональда Трампа вышли около 7 миллионов американцев. В Соединённых Штатах Америки прошли масштабные акции, собравшие, по оценкам организаторов, не менее семи миллионов человек. Демонстрации, объединённые общим лозунгом No Kings («Нет королям»), были направлены на выражение несогласия с политикой действующего президента страны. Протесты прошли более чем в 2,7 тысячах городов. Целью демонстрантов, как отмечается в заявлении, было оказание ненасильственного сопротивления авторитаризму и напоминание о том, что страна принадлежит своему народу, а не королям.