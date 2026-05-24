В Белграде вспыхнули беспорядки у здания парламента

В Белграде у здания парламента вспыхнули столкновения между полицией и участниками протестов. Несколько групп протестующих двинулись к Пионерскому парку, где находится лагерь сторонников президента Сербии Александра Вучича, сообщает РИА «Новости».

Демонстранты начали бросать в сторону кордона пиротехнику, бутылки и различные предметы. Во время беспорядков были подожжены мусорные баки. Полиция и жандармерия применили силу и слезоточивый газ, после чего вытеснили участников акции к бульвару Короля Александра. В районе парламента силовики усилили оцепление.

Напомним, колонны протестующих студентов и сторонников оппозиции собрались в центре Белграда на площади «Славия». Акция приурочена к памяти 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года. Днём группы протестующих собрались в разных точках города: на площади Республики, в районах Земун и Автокоманда. К 17:30 колонны пешком по перекрытым улицам прибыли к месту основной акции.