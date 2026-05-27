«Гибкий Вучич сломался»: Сербия разворачивается от России к Евросоюзу

Заявление Александра Вучича о возможном уходе в отставку с поста президента вызвало тревогу как в самой Сербии, так и в России. Многие увидели в этом сигнал окончательного дрейфа Белграда в сторону Евросоюза, обратил внимание журналист-международник Сергей Латышев.

На фоне массовых протестов в сербской столице с требованиями смены власти и досрочных выборов всё громче зазвучала версия о том, что Вучич больше не видит возможности продолжать прежнюю политику балансирования между Москвой и Брюсселем. По мнению эксперта, Россия рискует потерять последнюю связь с Сербией.

«Да, плыть против течения непросто, и долго ни у кого не получается. Вот «сломался» и Вучич, при всей своей гибкости», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Напомним, президент Сербии Александр Вучич во время поездки в Китай допустил, что в ближайшее время может подать прошение об отставке. При этом он подчеркнул, что не намерен уменьшать президентские полномочия.