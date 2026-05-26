26 мая, 13:53

«Часть политической игры»: Раскрыт истинный смысл заявления Вучича об отставке

Политолог Джокич: Вучич может уйти в отставку и стать премьер-министром Сербии

Обложка © ТАСС / Abaca Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку, после чего в стране пройдут досрочные выборы. Политолог Александар Джокич в эфире RTVI объяснил, что Вучич уже много раз обещал выборы (весной, летом, теперь осенью), но ни одно из обещаний не сбылось. Это часть его стиля — запутать оппозицию.

Теоретически президент может уйти в отставку и стать премьер-министром (партия Вучича имеет большинство в парламенте). Но последнее заявление не стоит воспринимать буквально — это политическая игра.

В правящей Сербской прогрессивной партии раскола нет. Самое популярное оппозиционное движение — студенческое (без чёткой идеологии, с правых популистских позиций). Есть также блок проевропейских партий и евроскептиков. Протесты в Сербии продолжатся, но самые крупные пройдут около даты выборов.

Посол РФ заявил о попытках ЕС добиться смещения Вучича

Напомним, что во время поездки в Китай Александр Вучич допустил возможность своей отставки. Президент Сербии отметил, что не намерен урезать свои полномочия, как это делал его предшественник Борис Тадич.

Дарья Нарыкова
