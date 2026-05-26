Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Евросоюз нацелен на смещение президента страны Александра Вучича.

По словам дипломата, давление на сербские власти связано с позицией Белграда по отношениям с Россией и отказом полностью следовать политике ЕС.

Боцан-Харченко утверждает, что Запад пытается усилить внутреннее давление на руководство Сербии и изменить политический курс страны. При этом сам Вучич ранее неоднократно заявлял, что Сербия стремится сохранить баланс между курсом на евроинтеграцию и отношениями с Россией.

На фоне конфликта на Украине Белград отказался присоединяться к антироссийским санкциям, что регулярно вызывает критику со стороны европейских политиков.

Сербия остаётся кандидатом на вступление в ЕС, однако одновременно поддерживает тесные экономические и политические связи с Москвой.

Ранее Life.ru писал, что во время поездки в Китай Александр Вучич допустил возможность своей отставки. Президент Сербии отметил, что не намерен урезать свои полномочия, как это делал его предшественник Борис Тадич.