13 мая, 14:41

«Усидеть на двух стульях»: Сербию предупредили о болезненных последствиях учений с НАТО

Депутат Журавлёв: Сербия пытается усидеть на двух стульях, проводя учения с НАТО

Сербии, впервые допустившей проведение на своей территории совместных учений с Североатлантическим альянсом, пора окончательно определиться с внешнеполитическим вектором: либо НАТО, либо Россия, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Он напомнил, что Белград официально придерживается политики военного нейтралитета, хотя ежегодно участвует в натовских манёврах с 2014 года.

«Власти страны, между прочим, пострадавшей от бомбардировок НАТО, всё время пытаются усидеть на двух стульях: и с Североатлантическим альянсом не рассориться, и российский газ со скидками получать», — отметил парламентарий.

Периодически в инфополе появляются свидетельства, что для России эта страна не так уж и дружественна, к примеру, тайные поставки оружия Украине. Поэтому Сербии следует определиться, какую сторону принять, а то падение двух опор может оказаться весьма болезненным, резюмировал собеседник «Газеты.ru».

Напомним, Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. Манёвры проходят на сербском полигоне «Боровац», в них задействовано примерно 600 солдат.

