«Никаких братских народов»: В России жёстко отреагировали на учения НАТО в Сербии

Обложка © mod.gov.rs

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает ошибкой решение Сербии провести на своей территории учения НАТО. По его словам, сербские власти мотивированы желанием заработать и избежать санкций.

Парламентарий обратил внимание, что в ходе манёвров будут отрабатываться тактика, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях, однако чем заканчиваются такие операции, всем известно — войнами и потерями. Он выразил недоумение, что Белград, с одной стороны, демонстрирует лояльность Москве, а с другой — пускает на свою территорию войска, настроенные враждебно к России.

«У России только два союзника — армия и флот. Из этого исходим. Братский народ… У нас братских народов — полмира. Никаких братских народов — есть интересы России, и вот их надо отстаивать», — заключил собеседник RTVI.

Напомним, Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. Манёвры проходят на сербском полигоне «Боровац», в них задействовано примерно 600 солдат.

