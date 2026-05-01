Вучич высмеял слухи сумасшедших о создании ядерной бомбы в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич назвал глупостью предположения боснийских СМИ о том, что поставка радиоактивных изотопов якобы означает планы Белграда по созданию ядерной бомбы. В действительности эти изотопы нужны для неразрушающего контроля в промышленности.

Вучич напомнил, что учёные в Институте ядерных наук «Винча» занимаются проблемами фармакологии, их работа не направлена на создание оружия массового поражения. Он добавил, что в мире много сумасшедших, и соцсети распространяют такие слухи.

«На этот вопрос мне настолько глупо отвечать, что нет слов. Много в мире сумасшедших и соцсети это распространяют», — сказал сербский лидер на полях открытия тренажёрного центра технической школы в Панчево.

Ранее основатель «Движения социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Евросоюз может пойти дальше санкций и попытаться вовлечь Белград в противостояние с Россией, потребовав использования военного потенциала и оборонной промышленности. Он провёл параллели с Черногорией и заявил о формировании антироссийских региональных альянсов на Балканах. При этом вступление Сербии в ЕС остаётся внутренним выбором граждан