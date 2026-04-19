Вулин: ЕС захочет задействовать Сербию против России

Основатель «Движения социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Евросоюз может пойти дальше санкций и попытаться вовлечь Белград в противостояние с Россией. Об этом сообщила его пресс-служба.

Ограничительные меры в отношении Москвы могут стать лишь первым этапом давления со стороны Брюсселя. Он утверждает, что в дальнейшем от Сербии могут потребовать более глубокого участия, включая использование военного потенциала и оборонной промышленности. Вулин провёл параллели с действиями других стран региона, упомянув участие Черногории в антироссийской политике ЕС.

Политик также заявил о формировании, по его словам, региональных альянсов на Балканах, которые он связал с общей антироссийской линией. При этом он подчеркнул, что вступление Сербии в Евросоюз остаётся внутренним выбором граждан страны.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может сократить или полностью пересмотреть финансовую поддержку Сербии из-за позиции Белграда в отношении России. Европейская комиссия рассматривает возможность ограничения помощи стране на сумму до 1,5 млрд евро.