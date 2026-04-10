ЕС хочет отнять у Сербии 1,5 млрд евро из-за дружбы с Россией

Сербия может лишиться значительной финансовой поддержки Евросоюза, вплоть до 1,5 миллиарда евро, из-за своей политики в отношении России. Как пишет Politico, Европейская комиссия всерьёз рассматривает такой шаг, ссылаясь на «демократический откат» и тесные связи Белграда с Москвой.

«Сербия рискует потерять до €1,5 млрд финансирования ЕС, поскольку ЕК рассматривает возможность прекращения работы из-за демократического отката и тесных связей страны с Россией», — говорится в публикации.

По информации издания, Сербия с 2014 года участвует в переговорах о вступлении в ЕС, в ходе которых ей предоставляются гранты и финансовая помощь для проведения правовых реформ. Тем не менее, как отмечает Politico, сотрудничество Белграда с Россией стало одной из причин, по которой ЕК заняла более жёсткую позицию. Брюссель ожидает, что Сербия, будучи кандидатом на вступление, будет придерживаться единой внешней политики ЕС.

В настоящее время ЕК проводит проверку соответствия Белграда условиям для получения финансовых выплат.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто объявил, что Венгрия, Сербия, Турция и Россия намерены предпринять решительные шаги для защиты газопровода «Турецкий поток». Заявление прозвучало после заседания венгерского совета обороны, созванного из-за попытки подрыва магистрали на сербской территории. Сийярто также рассказал о своих телефонных переговорах с коллегами из Сербии, Турции и представителем России по энергетическим вопросам.