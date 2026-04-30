30 апреля, 18:59

Евросоюз приостановил все выплаты Сербии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Евросоюз приостановил финансирование Сербии в рамках плана развития. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс. По её словам, решение связано с ситуацией в судебной системе страны.

«На данный момент мы приостановили все выплаты по плану развития, поскольку снова наблюдается откат в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку от ЕС», — сказала Косс.

Она подчеркнула, что до устранения проблем Белград не сможет рассчитывать на финансовую поддержку со стороны ЕС. По её словам, находясь на пороге вступления в ЕС, государство не может «сидеть на двух стульях одновременно».

ЕС хочет отнять у Сербии 1,5 млрд евро из-за дружбы с Россией
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз может пойти дальше санкций и попытаться вовлечь Белград в противостояние с Россией. При этом, ограничительные меры в отношении Москвы могут стать лишь первым этапом давления со стороны Брюсселя.

BannerImage
Полина Никифорова
