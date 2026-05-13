13 мая, 13:50

Россия и Сербия обсудили расширение участия Белграда в программе ПМЭФ-2026

Логотип ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Россия и Сербия обсудили расширение участия представителей балканской республики в деловой программе ПМЭФ-2026. Об этом стало известно по итогам встречи советника президента РФ Антона Кобякова с председателем наблюдательного совета Srbijagas Александром Вулиным в Москве.

Стороны затронули вопросы политического, экономического и гуманитарного взаимодействия, а также развитие общественных и межпарламентских контактов. Отдельное внимание уделили международным деловым коммуникациям и участию Сербии в крупных российских форумах.

«Сербия и Россия связаны многолетними историческими, духовными и братскими отношениями. Для нас особенно важно сохранять самостоятельный курс и развивать сотрудничество, основанное на взаимном уважении, поддержке суверенитета и стремлении к равноправному партнёрству», – подчеркнул Вулин.

Также обсуждалось участие сербских делегаций в ПМЭФ, Российской энергетической неделе, Международном форуме объединённых культур и других площадках. Стороны выразили готовность развивать совместные инициативы.

Ранее Life.ru сообщал, что Европейский союз поставил на паузу всё финансироваие Сербии в рамках плана развития. В ЕК указали, что государство, находящееся на пороге вступления в ЕС, не может «сидеть на двух стульях одновременно».

Владимир Озеров
