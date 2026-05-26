Президент Сербии Александр Вучич сделал резкое заявление о причинах затягивания переговоров с Евросоюзом. По его словам, Белград за пять лет не сдвинулся с мёртвой точки в вопросе евроинтеграции. И виной тому – позиция Сербии по отношению к России.

Политик подчеркнул, что Брюссель недоволен отказом Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. Именно этот шаг, по его убеждению, стал главным тормозом на пути в Евросоюз.

«Сербия за пять лет не открыла ни одной главы переговоров из-за своей внешнеполитической позиции в отношении Российской Федерации. Не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине», – заявил Вучич журналистам в Пекине.

В самом начале конфликта на Украине сербский лидер обозначил чёткую позицию: Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не собирается вводить санкции против Москвы. Вучич назвал Россию и Украину братскими государствами и выразил сожаление о происходящем. При этом он заявил о готовности оказывать Киеву гуманитарную помощь.

