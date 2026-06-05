Nepszava: Венгрия сняла вето на выделение Украине €6,6 млрд из фонда ЕС

Новое правительство Венгрии согласилось использовать Европейский фонд мира для военной помощи Украине. Речь идёт о разблокировке около €6,6 млрд, которые могут направить на закупку систем ПВО для украинской армии, сообщила газета Nepszava со ссылкой на источники.

По данным издания, последнее венгерское вето по Украине сняли на уровне постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Теперь Европейская служба внешних связей подготовит проект нормативного документа, который затем должен одобрить Совет ЕС.

Венгрия блокировала выделение этих средств с 2024 года. Кабмин Виктора Орбана выступал против того, чтобы Европейский фонд мира использовали для вооружения и финансирования украинской армии. Для решения вопроса требовалось согласие всех 27 стран Евросоюза.

Новое правительство во главе с Петером Мадьяром заняло другую позицию. Оно не стало возражать против отправки денег из фонда на поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ), но заявило, что не будет передавать Киеву свои вооружения или направлять туда военных.

Ранее сообщалось, что Венгрия после 17 месяцев блокировки сняла вето на старт переговоров Украины и Молдавии о вступлении в ЕС. По данным Financial Times, решение правительства Петера Мадьяра открыло путь к началу переговоров 15 июня. Издание связывало изменение позиции Будапешта с соглашением о правах венгерского меньшинства на Украине. Документ предусматривает расширение языковых, образовательных, культурных и политических прав. После встречи послов ЕС в Брюсселе началась ускоренная техническая подготовка к запуску процедуры.