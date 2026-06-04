Польша может занять место Венгрии и стать новым непреодолимым барьером для Украины на пути в Евросоюз. К такому выводу приходит автор портала The European Conservative.

«Обостряющийся дипломатический конфликт между Киевом и Варшавой повышает вероятность того, что Польша может стать новым препятствием на пути Украины к членству», — говорится в публикации.

Если польское руководство возьмёт жёсткий курс на конфронтацию из-за нерешённых исторических споров, в первую очередь связанных с героизацией бандеровцев, киевский режим столкнётся с куда более серьёзными проблемами, чем раньше. Венгрия свои претензии сняла, но Варшава явно не намерена молча проглатывать оскорбления.

Автор подчёркивает, что чествование боевиков УПА* может стать для Киева той самой красной линией, за которой последует жёсткая блокировка всех устремлений. Дипломатический скандал набирает обороты.

Напомним, конфликт между Варшавой и Киевом вспыхнул после того, как Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» почётного наименования «имени героев УПА*». Этот шаг совпал с государственной церемонией перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника и вызвал шквал жёсткой критики со всего польского политического спектра. Варшава расценила это как прямую героизацию боевиков, на совести которых Волынская резня и массовое убийство около 100 тысяч поляков. Президент Кароль Навроцкий уже допустил возможность лишения Зеленского ордена Белого орла. В Польше откровенно ждут, когда бывший комик раскается за прославление бандеровцев, но пока этого не происходит.

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