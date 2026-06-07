Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Лондон с официальным визитом. Он также показал кадры из британского аэропорта. В столице Великобритании экс-комик намерен просить помочь с поставками средств ПВО.

Зеленский собирается поднять вопрос об усиление украинской противовоздушной обороны при помощи западных систем, а также добиться поставок новых партий оружия. Кроме того, киевский главарь хочет донести мысль, что на переговорах с РФ «обязательно должны быть европейские представители». На завтра, 8 июня, у Зеленского назначена встреча с британским королём Карлом III.

Напомним, в Лондоне Зеленский также должен встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. В Европе уже предположили, что он вновь начнёт клянчить оружие у Запада и просить усилить давление на Москву.