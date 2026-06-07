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Регион
7 июня, 15:34

Зеленский прилетел в Лондон с «попрошайнической миссией»

Зеленский прибыл в Лондон на переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем

Обложка © Соцсети Зеленского

Обложка © Соцсети Зеленского

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Лондон с официальным визитом. Он также показал кадры из британского аэропорта. В столице Великобритании экс-комик намерен просить помочь с поставками средств ПВО.

Зеленский собирается поднять вопрос об усиление украинской противовоздушной обороны при помощи западных систем, а также добиться поставок новых партий оружия. Кроме того, киевский главарь хочет донести мысль, что на переговорах с РФ «обязательно должны быть европейские представители». На завтра, 8 июня, у Зеленского назначена встреча с британским королём Карлом III.

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Напомним, в Лондоне Зеленский также должен встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. В Европе уже предположили, что он вновь начнёт клянчить оружие у Запада и просить усилить давление на Москву.

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Татьяна Миссуми
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