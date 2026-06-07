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Регион
7 июня, 11:05

Названа цель поездки Зеленского к Макрону и Стармеру после письма Путину

Мема: Визит Зеленского в Лондон говорит о подготовке новых поставок оружия Киеву

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Великобритания не просто так согласилась принять у себя Владимира Зеленского. Очевидно, что Запад готов продолжать поставлять боевую технику и снаряды в Киев, обсуждение подобных вопросов будет на повестке встреч в Лондоне. Таким мнением делится финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Поскольку Зеленский сегодня посещает Лондон, я понимаю, что производство дронов будет увеличено, равно как и давление на Россию», — сказано в тексте.

Мема уверен, что рано или поздно Европа может получить ответный шаг от России, если западные страны не продолжат свою агрессивную политику разжигания противостояния.

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Напомним, в Лондоне Владимир Зеленский должен встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером, с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила, почему глава киевского режима не хочет окончания СВО и продолжает требовать от ЕС поддержки. Она назвала политика обиженным ребёнком из-за театральщины в открытом письме Путину.

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Татьяна Миссуми
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