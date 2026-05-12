Война на Украине не закончится до тех пор, пока у власти находится нынешний киевский режим, считает британский военный эксперт Александр Меркурис. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала.

По словам аналитика, Владимир Зеленский и его приближённые не заинтересованы в мирных переговорах. На фоне громких коррупционных скандалов, которые всё ближе подбираются к главарю, продолжение боевых действий становится для них единственным способом удержать власть и сохранить личные позиции.

«Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией», — подчеркнул Меркурис.

Напомним, в мае 2026 года расследование так называемого «дела Миндича» перешло в активную фазу преследования бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. 11 мая НАБУ и САП предъявили ему обвинение в легализации более 460 миллионов гривен, полученных преступным путем при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом, где он фигурировал под кодовым именем R2. На фоне этих событий Ермак отказался от комментариев до завершения следствия, а в Офисе президента призвали не давать поспешных оценок. Параллельно ряд источников, включая российские внешнеполитические круги, связывали активизацию преследования с прямым давлением из Вашингтона, расценивая это как результат игнорирования Зеленским прежних сигналов о коррупции.