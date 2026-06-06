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6 июня, 14:56

«Письмо обиженного ребёнка»: У Мендель вызвала отвращение театральщина Зеленского

Мендель назвала Зеленского обиженным ребёнком из-за театральщины в письме Путину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Открытое письмо Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину напоминает отрепетированный публичный монолог, а не искреннюю попытку наладить диалог. Об этом у себя в соцсети Х заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

«Если бы цель действительно заключалась в том, чтобы положить конец войне и найти общий язык, она не была бы разыграна как показная риторика, явно составленная для публики», — пояснила она.

Настоящие лидеры, составляя подобные письма, задвигают свои амбиции и оскорбления оппонента на второй план. По словам Мендель, Зеленский выставил себя «обиженным ребёнком», для которого внимание со стороны важнее моральных обязательств.

В заключение Мендель указала, что настоящая мудрость скрыта не в силе театральных выступлений, а в скромной отваге встать на путь диалога и сохранить жизни.

«Психически нестабильный человек»: Для чего Зеленский написал письмо Путину
«Психически нестабильный человек»: Для чего Зеленский написал письмо Путину

Ранее Владимир Зеленский в публичном послании призвал президента России Владимира Путина к личной встрече. Он предложил полностью остановить боевые действия на всё время переговоров и обменять пленных по формуле «всех на всех». Но в США возмутились из-за насмешек Зеленского над Трампом в письме Путину.

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