«Психически нестабильный человек»: Для чего Зеленский написал письмо Путину

Владимир Зеленский написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы сорвать переговоры, уверен актёр Андрей Бочаров. По его мнению, главарь киевского режима не настроен на разрешение конфликта на Украине.

«Впечатление такое, что, как минимум, психически нестабильный человек это писал. Я так понимаю, что оно написано как раз для того, чтобы никаких переговоров в ближайшее время не было», — отметил артист в эфире радио Sputnik.

Напомним, 4 июня Киев распространил открытое письмо Зеленского в адрес президента РФ с предложением переговоров и критикой российского руководства. В Москве этот шаг назвали не имеющим реальной дипломатической силы, указав на расхождение слов с делами. Власти РФ расценили публикацию как попытку добиться внешнего эффекта и получить поддержку Запада, а не как стремление к реальному урегулированию. Вдобавок, отметил Путин, письмо содержит «элементы хамства».