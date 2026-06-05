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Регион
5 июня, 16:47

Путин: В «открытом письме» Зеленского сквозит хамство

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что письмо Владимира Зеленского содержит «элементы хамства». Российский лидер считает, что подобный формат обращения не только не способствует подготовке личной встречи и переговоров, но и делает их проведение затруднительным.

«Это письмо, о котором вы сейчас сказали, — оно действительно с элементами хамства», — заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин также осудил публичное разглашение переписки. Отвечая на упоминание своего возраста, он заявил, что для политика важны не годы, а его способность действовать и работать.

Вместе с тем президент рассказал о недавнем визите российского бизнесмена в Киев, где, по его словам, Зеленский просил о встрече. Путин подтвердил, что не отказывается от диалога с экс-комиком, но не намерен «перекладывать из пустого в порожнее».

Путин – про письмо Зеленского: Песков подсунул эту бумажку
Путин – про письмо Зеленского: Песков подсунул эту бумажку

Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфкликт. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический или пиар-ход. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ.

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Наталья Демьянова
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