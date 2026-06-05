Путин: В «открытом письме» Зеленского сквозит хамство

Президент России Владимир Путин заявил, что письмо Владимира Зеленского содержит «элементы хамства». Российский лидер считает, что подобный формат обращения не только не способствует подготовке личной встречи и переговоров, но и делает их проведение затруднительным.

«Это письмо, о котором вы сейчас сказали, — оно действительно с элементами хамства», — заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин также осудил публичное разглашение переписки. Отвечая на упоминание своего возраста, он заявил, что для политика важны не годы, а его способность действовать и работать.

Вместе с тем президент рассказал о недавнем визите российского бизнесмена в Киев, где, по его словам, Зеленский просил о встрече. Путин подтвердил, что не отказывается от диалога с экс-комиком, но не намерен «перекладывать из пустого в порожнее».