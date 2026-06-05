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5 июня, 15:14

Путин – про письмо Зеленского: Песков подсунул эту бумажку

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Президент России высказался о так называемом «открытом письме» Владимира Зеленского. Он заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «подсунул ему бумажку», и он бегло её прочёл.

«Песков вчера мне показал это письмо, но у нас была встреча рабочая с президентом Узбекистана, сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я посмотрел бегло», — сказал глава государства.

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Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфкликт. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический или пиар-ход. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ.

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Александра Вишнякова
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