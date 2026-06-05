Путин – про письмо Зеленского: Песков подсунул эту бумажку

Президент России высказался о так называемом «открытом письме» Владимира Зеленского. Он заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «подсунул ему бумажку», и он бегло её прочёл.





«Песков вчера мне показал это письмо, но у нас была встреча рабочая с президентом Узбекистана, сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я посмотрел бегло», — сказал глава государства.