Путин – про письмо Зеленского: Песков подсунул эту бумажку
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Президент России высказался о так называемом «открытом письме» Владимира Зеленского. Он заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «подсунул ему бумажку», и он бегло её прочёл.
«Песков вчера мне показал это письмо, но у нас была встреча рабочая с президентом Узбекистана, сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я посмотрел бегло», — сказал глава государства.
Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфкликт. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический или пиар-ход. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ.
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