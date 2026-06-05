Путин в ночи ознакомился с письмом Зеленского, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в ночное время ознакомился с текстом «открытого письма» Владимира Зеленского, которое было опубликовано в СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, мы в ночи уже передали письменный вариант», — сказал представитель Кремля в интервью «Известиям».

По словам Пескова, письменный вариант документа был передан главе государства, и он был проинформирован о его содержании.

Вчера вечером было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфликт. Глава МИД Украины Дмитрий Сибига сообщил, что Киев намерен направить послание российскому лидеру Владимиру Путину через дипломатические каналы. Министр подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический ход.