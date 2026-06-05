«Не буду забегать вперёд»: Песков высказался о реакции Путина на письмо Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства доложили о содержании открытого письма Владимира Зеленского. Однако раскрывать детали реакции Владимира Путина представитель Кремля пока не стал.

Журналисты попытались уточнить, как российский лидер отнесся к полученному обращению. Песков воздержался от подробных комментариев на этот счет.

«Не буду забегать вперёд», — лаконично ответил ТАСС официальный представитель Кремля.

На текущий момент никакой дополнительной информации о дальнейших действиях Москвы после получения документа не поступало.

Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфликт. Глава МИД Украины Дмитрий Сибига сообщил, что Киев намерен направить послание российскому лидеру Владимиру Путину через дипломатические каналы. Министр подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический ход.